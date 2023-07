Assalto al distributore Ip nel pieno centro di Barlassina, in corso Milano: ignoti malviventi hanno preso di mira il gabbiotto del benzinaio, asportando solo poche decine di euro.

Assalto notturno al distributore

L’episodio è avvenuto circa due settimane fa, ma la notizia si è diffusa solo in questi giorni. In base alle informazioni raccolte e a quanto è stato possibile ricostruire, i malviventi sono entrati in azione nottetempo, riuscendo a forzare la porta del gabbiotto con l’ufficio del benzinaio e a trafugare quelle poche decine di euro che c’erano all’interno di un cassetto. Ma hanno lasciato un segno che ha decisamente dell’inquietante. Hanno infatti bucato in diversi punti i muri, andando a toccare tutta la struttura per poi far passare una catena attraverso i fori scavati. Gli anelli sono stati chiusi con degli spessi lucchetti e sono ancora ben visibili da chiunque passi di lì.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri, che durante il sopralluogo hanno constatato come fossero a disposizione dei ladri molti più contanti rispetto a quelli rubati. Il titolare non era in zona al momento dell’assalto e non avrebbe sporto denuncia sull’accaduto. Intanto la catena messa dagli autori dell’assalto rimane ancora lì e il distributore, nei giorni scorsi, è rimasto chiuso.