Assumono troppa marijuana e finiscono in ospedale. Due giovani denunciati

Verano

Trovati in casa sette grammi di droga

E' finita con il ricovero al San Gerardo di Monza e una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la serata di un gruppo di ragazzi.

"Festa in casa" a base di marijuana

Probabilmente pensavano di divertirsi con una serata a base di marijuana, ma hanno esagerato e si sono sentiti male. Tre giovani sono stati portati in ospedale a Monza e Desio a causa dei forti malori, dopo aver assunto una quantità eccessiva di cannabinoidi. I ragazzi si trovano in un appartamento a Verano, insieme ad altri due giovani, una ragazza e un ragazzo di 21 anni, che sono poi stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Tutti i giovani presenti si sono sentiti male e sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo, in autoambulanza presso gli ospedali.

La perquisizione

I militari dell’Arma locale, intervenuti subito sul posto, e al termine di accertamenti di polizia giudiziaria, hanno proceduto anche alla perquisizione domiciliare: sono stati rinvenuti circa 7 grammi di marijuana. Oltre alla denuncia per spaccio nei confronti dei due 21enni, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa altre tre giovani . I ragazzi coinvolti, nonostante l’abuso di cannabinoidi, sono stati dimessi dall’ospedale la sera stessa.