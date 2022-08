Attimi di terrore lungo l'Adda, giovane soccorso in codice rosso. Ancora un grave episodio a Cornate: sul posto anche l'elisoccorso. Il 21enne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Soccorsi in codice rosso

L'allarme è scattato intorno alle 17, quando un giovane di 21 anni si è sentito male mentre si trovava nell'Adda, all'altezza di Cornate (punto noto per le immersioni e per i bagni, seppur vietati). A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni presenti, che avrebbero visto il giovane immergersi in acqua senza però più tornare a galla. Sul posto si sono precipitati in codice rosso un'ambulanza e l'elisoccorso, impegnati a salvare la vita al ragazzo. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Monza e i Vigili del fuoco di Monza. Le operazioni di soccorso e di rianimazione sono durate diversi minuti: intorno alle 18.20 il 21enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le condizioni del giovane sembrano essere gravi.

Ennesimo episodio

Quello di quest'oggi, martedì 23 agosto 2022, è solo l'ultimo episodio di un'estate purtroppo ricca di eventi simili. Poco più di un mese fa un pescatore di 60 anni ha perso la vita sempre nella zona di Cornate, mentre a inizio luglio era stato un senegalese di 36 anni a immergersi senza più tornare a galla.