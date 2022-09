Attore colto da malore, rinviato lo spettacolo per la Protezione civile a Carate

Rimandato lo spettacolo teatrale in programma a favore della Protezione civile di Carate Brianza.

In scena all'Agorà di Carate

Un malore improvviso che ha colpito giovedì in tarda mattinata l’attore protagonista dello spettacolo del gruppo «Teatro Agorà», in scena a favore della Protezione civile e che era in programma lo scorso fine settimana, ha costretto gli organizzatori a rimandare l’appuntamento di quindici giorni.

E’ stata ricalendarizzata per le serate di venerdì 14 e sabato 15 ottobre (alle ore 21) la commedia comico-dialettale firmata da Massimiliana Mussi «Tri tusàn, un murus e un mort», spettacolo benefico destinato a raccogliere fondi per il gruppo dei volontari della Protezione civile di Carate Brianza.

I biglietti già venduti per le due date previste del 30 settembre e del primo ottobre rimangono comunque validi per la nuova programmazione.

«Il nostro attore protagonista ha accusato un malore nella tarda mattinata di giovedì e siamo stati così costretti a rinviare lo spettacolo che fortunatamente recupereremo fra il 14 e 15 di ottobre, sempre al teatro Agorà», ha spiegato al giornale la regista del gruppo teatrale.

Ad occuparsi delle scenografie saranno Luigi Cesana, Sergio Colombo e Mario Porro, mentre trucco e parrucco degli attori sono stati affidati alla mano esperta di Rossella De Rose.

Lo spettacolo in Agorà è stato patrocinato dalle Amministrazioni comunali di Carate Brianza e di Albiate.