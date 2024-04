Auto a fuoco a Barlassina, indagini in corso

Un incendio è scoppiato martedì, 23 aprile 2024, intorno alle 22, nel parcheggio del Centro anziani di Barlassina: a fuoco la parte anteriore di una Mercedes.

Auto a fuoco a Barlassina

In base a quanto ricostruito le fiamme hanno avvolto la parte anteriore dell'automobile, che era parcheggiata nell'area di sosta. Il proprietario ha cercato di spegnere il rogo prima che causasse conseguenze peggiori.

Indagano i Carabinieri

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno, che stanno indagando per risalire alle cause del rogo. Sono in corso accertamenti per capire se sia accidentale o doloso.