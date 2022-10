Cannibalizzata un’auto in sosta nel parcheggio sotterraneo di via Giovanni XXIII, accanto alla stazione ferroviaria. Il grave episodio nei giorni scorsi nelle ore notturne. In azione due persone, molto ingenti i danni.

Bmw cannibalizzata nel parcheggio

Un'auto in sosta nel parcheggio interrato di via Giovanni XXIII, accanto alla stazione ferroviaria, è stata cannibalizzata dai malfattori. Il grave episodio nei giorni scorsi, nelle ore notturne, fra la 1.30 e le 2, al piano sotterraneo. In azione due persone, che sono entrate nella zona privata del parcheggio attraverso il cancello rimasto aperto. I ladri hanno infranto il finestrino laterale destro di una Bmw Xfire e sono penetrati nell’abitacolo, dal quale hanno rimosso il cruscotto e la plancia con il doppio schermo digitale.

Ingenti i danni materiali

Gli autori hanno chiuso a mano il cancello per evitare l'arrivo di altri automobilisti. Dopo aver rimosso i componenti elettronici in pochi minuti, si sono allontanati utilizzando le scale che conducono verso il piazzale della stazione, nel quale sono in corso i lavori di riqualificazione. Molto ingenti i danni materiali al veicolo e tuttora non è chiaro se e quando si potranno recuperare i pezzi di ricambio per poter rimettere in funzione la Bmw.

In azione due ladri con il volto travisato

All’interno del parcheggio sotterraneo sono in funzione le telecamere. Nel filmato si notano i due malfattori con il volto travisato, che entrano una prima volta nell'area di sosta per osservare le auto parcheggiate e poi tornano per consumare il furto, evidentemente su commissione. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri locali. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile.