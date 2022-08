Cannibalizzata un'auto in sosta, fatto a pezzi il cruscotto

Cannibalizzata un’auto in sosta, rimossi il cruscotto e la plancia dei comandi con danni molto ingenti. Presa di mira una Bmw 520 station wagon. L’episodio nelle ore notturne in via Lisbona.

Cannibalizzata Bmw in sosta, danni ingenti

Cannibalizzata un’auto in sosta, rimossi il cruscotto e la plancia dei comandi con danni superiori a 15mila euro. Il furto è stato consumato nella notte, intorno alle 4.15, in via Lisbona. Presa di mira una Bmw 520 station wagon, che era parcheggiata in strada accanto ad altri veicoli.

Rubati anche volante e cambio

Il ladro ha infranto due finestrini laterali, poi ha divelto il cruscotto e la plancia dei comandi con due monitor, l’impianto radio, il navigatore satellitare, ma ha portato via anche il cambio e il volante. Un’azione racchiusa in una decina di minuti, come dimostrano le immagini di alcune telecamere private di videosorveglianza.

Ladro in fuga sul monopattino

Il malfattore, prima di danneggiare la vettura, ha tagliato i cavi elettrici del cancello pedonale del condominio nelle immediate vicinanze dove risiede il proprietario, un elettricista 42enne. Un modo per guadagnare tempo, prima della fuga con un monopattino. Con tutta evidenza si tratta di furti su commissione, perché i costosi pezzi di ricambi vengono rivenduti sul mercato nero. Anche in passato si erano verificati casi simili.

