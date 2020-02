A Seregno auto cannibalizzata nella notte. Ignoti hanno rimosso la parte anteriore di una “Peugeot 308” parcheggiata in via Gorizia nel quartiere Santa Valeria.

Cannibalizzata vettura in sosta

Nella notte i ladri hanno cannibalizzato una vettura parcheggiata in via Gorizia, nel quartiere di Santa Valeria a Seregno. Gli autori del furto hanno asportato la parte anteriore di una “Peugeot 308” station wagon: il cofano motore, il paraurti ed entrambi i fari.

Infranto il finestrino posteriore

I ladri hanno infranto il finestrino posteriore destro per penetrare nell’auto in sosta e aprire il cofano motore senza provocare danni. Quindi hanno svitato i bulloni per rimuovere e asportare tutti i pezzi che volevano rubare. Con tutta evidenza si è trattato di un furto su commissione, consumato da persone esperte che non hanno danneggiato i pezzi da riutilizzare sul mercato nero dei ricambi.

L’auto razziata nella notte

Il furto è stato consumato nel corso della notte, dopo le 2.30. Il veicolo era parcheggiato in strada a ridosso di diversi stabili ma nessuno fra i residenti si è accorto di nulla. Il proprietario del veicolo, che risiede in un condominio a breve distanza in via Luini, si è accorto del furto in prima mattinata al momento di andare al lavoro. Ingenti i danni materiali, diverse migliaia di euro. E’ la seconda volta che si verifica un episodio simile sulla stesso automezzo ma gli episodi non sono così rari, leggi qui.

