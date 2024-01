Per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, un uomo di 51 anni, questa mattina a Cesano Maderno, all’improvviso ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava ed è finito contro un albero, abbattendolo.

Auto contro albero, soccorso un 51enne

E’ successo intorno alle 9.15 su via Friuli, la lunga arteria che dalla via Nazionale dei Giovi sale al Villaggio Snia. L’uomo, solo in auto, una Citroen C3, ha perso il controllo del volante subito dopo la rotatoria del Biulè ed è andato a sbattere contro uno degli alberi del filare che separa la strada dalla pista ciclopedonale. Per fortuna in quel momento non passavano né pedoni né ciclisti.

Accertamenti in corso

Raggiunto dagli operatori della Croce Bianca di Cesano Maderno, il 51enne è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale di Desio per le cure e gli accertamenti del caso. Non si sarebbe accorto di essere finito fuori strada. La dinamica del sinistro, che come detto poteva avere conseguenze ben più serie, è al vaglio della Polizia Locale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimuovere la pianta abbattuta dall’auto.