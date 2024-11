Auto fuori strada finisce contro il garage

Ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un garage al margine della strada. Illesa la conducente.

Auto contro il garage

Incidente questa mattina, mercoledì 20 novembre, intorno alle 10 in via Beato Angelico a Seregno, Una Mini condotta da una seregnese di 54 anni, Per cause da accertare, è uscita di strada all'uscita dalla rotatoria fra via Beato Angelico e via Nazioni Unite, fra i quartieri di Santa Valeria e Ceredo, e ha terminato la corsa contro la basculante al margine della carreggiata.

Illesa la conducente

Nella traiettoria fuori controllo la vettura ha travolto e abbattuto un cartello stradale segnaletico. Il violento impatto ha fatto esplodere tutti gli airbag. Sul posto sono accorsi l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense, i Vigili del fuoco locali e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi. Per la conducente, dopo gli accertamenti del personale sanitario, non si è resto necessario il trasporto al Pronto Soccorso.