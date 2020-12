Auto contro il marciapiede, a bordo anche un bimbo

A Seregno auto sbatte contro un ostacolo. L’incidente questa mattina, giovedì 3 dicembre, intorno alle 11.30 in via Rovereto. Soccorsi il conducente e il figlio, un bimbo di tre anni, ma nessun ferito.

Auto contro il marciapiede

Intorno alle 11.30 un’auto è finita contro il marciapiede in via Rovereto, zona Sant’Ambrogio di Seregno. Per cause da accertare, il veicolo ha sbattuto contro l’ostacolo al momento della svolta a destra da via Colzani. Alla guida c’era un uomo che viaggiava con il figlio di appena tre anni.

I soccorsi per il bimbo

All’intersezione fra le vie Colzani e Rovereto è arrivata un’ambulanza di Seregno Soccorso per verificare le condizioni dei due occupanti del veicolo, una monovolume della Skoda. Per fortuna nessuna conseguenza a seguito dell’impatto e non si è reso necessario neppure il ricovero all’ospedale per il bimbo di tre anni, residente con la famiglia in città.

Sul posto i Carabinieri

A Sant’Ambrogio sono intervenuti anche i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente e prestare i primi soccorsi. Piuttosto seri i danni riportati dall’auto mentre restano da accertare i motivi della fuoriuscita e il conseguente impatto della ruota anteriore con il marciapiede. Ben più gravi le conseguenze di un altro incidente, pochi minuti prima, a Triuggio.

