Auto contro moto, centauro soccorso in codice rosso

Attimi di paura oggi, mercoledì 22 marzo 2023, nella centralissima via Gilera, ad Arcore.

A poche centinaia di metri dal semaforo all'incrocio tra via Grandi e via Gilera, quasi al confine con Usmate Velate, davanti al ristorante "Le Palme" una Peugeot, con a bordo un arcorese, si è scontrata con una motocicletta. L'arcorese procedeva in direzione Usmate, mentre il centauro viaggiava in direzione Arcore.

L'impatto è stato violento, tant'è che il centauro, un 55enne residente a Cesano Maderno, è caduto rovinosamente sull'asfalto riportando diversi traumi.

I soccorsi

I primi ad avvisare i soccorsi sono stati i passanti che hanno assistito all'incidente. Sul posto è arrivata l'automedica e l'ambulanza inizialmente in codice rosso, oltre agli agenti della Polizia locale di Usmate Velate e di Arcore che hanno prestato le prime cure al centauro.

Tra i primi a soccorrere il centauro anche il consigliere comunale di maggioranza Marcello Renzella.

Il centauro non sarebbe in pericolo di vita

Fortunatamente le condizioni dell'uomo non sarebbero in pericolo di vita, infatti il grado di criticità delle sue condizioni di salute si è trasformato da rosso a giallo.

E' toccato agli agenti della Polizia locale dei due Comuni regolare il traffico veicolare per favorire le operazioni di soccorso del centauro.