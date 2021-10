Auto contro scooter, fattorino di Deliveroo in ospedale

Seregno

L'incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, a Seregno, all'incrocio tra via Verdi e via Valassina

Auto contro scooter a Seregno, centauro 30enne ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza ma le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

L'incidente è avvenuto ieri sera, sabato 30 ottobre 2021, a Seregno, all'altezza della rotatoria che collega via Verdi con via Valassina e ha avuto per protagonista un fattorino di Deliveroo.

La caduta dallo scooter

Il rider, mentre stava consegnando cibo a domicilio, a Seregno, si è scontrato con una automobile all'altezza della rotatoria tra via Verdi e via Valassina. Una caduta al suolo che inizialmente ha fatto temere il peggio, tant'è che sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute una ambulanza e una automedica, in codice rosso, insieme agli agenti della Polizia locale di Seregno.

Nesuna grave conseguenza

Fortunatamente le sue condizioni di salute, apparse inizialmente più gravi dopo l'incidente, sono poi risultate stabili. Il rider è stato comunque trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti in codice verde.

Invece nessuna conseguenza per l'automobilista che si è scontrato con il fattorino.