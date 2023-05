Auto contro un motociclo, ferito 16enne

Auto urta un motociclo, centauro 16enne ferito. L'incidente verso le 14.30 fra via Cantù e corso Matteotti a Seregno, sul posto i mezzi del 118 e la Polizia Locale.

Auto contro un motociclo

Pochi minuti prima delle 14.30 odierne, giovedì 4 maggio, incidente all'intersezione fra corso Matteotti e via Cantù, a ridosso del centro cittadino. Un'auto modello Hyundai proveniente da via Cantù si è immessa in corso Matteotti, strada con diritto di precedenza, e ha urtato un motociclo Ktm 125, che proveniva da piazza Prealpi e percorreva corso Matteotti in direzione del centro città.

Ferito il centauro 16enne

A seguito dello scontro sono accorsi in corso Matteotti l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. Il personale del 118 ha prestato le prime cure al centauro 16enne, neopatentato. A dispetto dei timori iniziali, le sue condizioni non erano gravi e il ricovero è avvenuto in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono accorse anche due pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi tecnici e disciplinare il traffico lungo corso Matteotti.