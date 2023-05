Lutto al collegio Ballerini per la storica professoressa

Lutto al collegio Ballerini di Seregno per la scomparsa di Donatella Fontani, storica professoressa del liceo Classico e Scientifico dal 1980 al 2015. Raggiunta l'età della pensione era stata insegnante volontaria alla Scuola d'italiano per stranieri "Culture senza frontiere". Aveva 66 anni ed è mancata per un male incurabile scoperto quattro mesi fa.

Lutto per la storica professoressa

Profondo cordoglio a Seregno per la prematura scomparsa di Donatella Fontani, 66 anni, storica docente del liceo Classico e Scientifico del Collegio Ballerini per 35 anni fino al 2015. "La sua dedizione per la letteratura ha ispirato molte persone a esplorare la bellezza e la profondità della lingua italiana - è il ricordo della scuola - Il suo spirito e il suo insegnamento continueranno a vivere in tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata".

"Il sorriso e la grande umanità"

Nell'età della pensione Donatella Fontani si era dedicata ai tre nipoti e all'insegnamento alla Scuola d'italiano per Stranieri di "Culture senza frontiere": "Gli insegnanti e tutti i volontari della Casa della Carità ricordano il sorriso , la grande umanità e l'impegno scrupoloso nell'insegnare la lingua italiana alle persone straniere. Per tutti noi la sua generosità sarà nuova forza per proseguire il cammino intrapreso finora insieme".

I funerali in Basilica

Donatella Fontani, originaria di Livorno, era arrivata a Seregno all'età di dieci anni per seguire il papà Rolando, finanziere trasferito nella sede di Monza. Era molto impegnata nella parrocchia San Giuseppe per i corsi alle giovani coppie e nell'oratorio San Rocco, inoltre era molto legata all'abbazia benedettina di cui seguiva i corsi biblici. Era socia dell'Azione cattolica ed era sorretta da una profonda e granitica Fede, che l'ha aiutata ad affrontare la breve malattia. I funerali della professoressa Donatella Fontani saranno celebrati oggi, mercoledì 3 maggio, alle 16.30 in Basilica San Giuseppe.