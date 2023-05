Auto distrutta dal fuoco nella notte

A Seregno nella notte auto a fuoco in via Solferino, nel quartiere Sant'Ambrogio. Sul posto, verso le 3, i Vigili del fuoco per neutralizzare le fiamme. Indagano i Carabinieri sulle cause del rogo.

Auto a fuoco nella notte

Notte di fuoco a Seregno in via Solferino, zona Sant'Ambrogio. Verso le 3 un incendio ha distrutto un'auto in sosta, la Fiat Punto di un residente. La vettura era regolarmente parcheggiata nello stallo riservato ai disabili. Sul posto sono accorsi i pompieri locali per spegnere le fiamme, che hanno avvolto e distrutto il mezzo. Sull'episodio indagano i Carabinieri, accorsi in via Solferino per l'incendio. Un forte botto ha svegliato di soprassalto gli abitanti della zona, che hanno lanciato l'allarme e chiamato il 112. Nell'autunno scorso, a breve distanze, si era registrato un altro incendio con due auto distrutte in un rogo.