Auto in fiamme dopo l'incidente alla rotatoria

Seregno

Auto in fiamme dopo lo schianto alla rotatoria di via Wagner a Seregno. L'incidente nella notte scorsa, sani e salvi i due occupanti di 19 e 30 anni.

Auto in fiamme dopo l'incidente

Auto in fiamme dopo lo schianto alla rotatoria fra via Wagner e via alla Porada, in zona Santa Valeria a Seregno. L'incidente intorno alle 0.30 della notte scorsa. Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada e ha invaso il marciapiede al margine della carreggiata. Travolto anche un cassonetto dell'immondizia, accanto a un'abitazione. A seguito del violento impatto l'auto ha preso fuoco, ma i due occupanti sono riusciti ad abbandonare l'abitacolo prima delle fiamme senza riportare ferite, né ustioni.

Sani e salvi i due occupanti

Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto sono accorsi il personale del 118 con l'ambulanza di Seregno soccorso per assistere i due occupanti di 19 e 30 anni, i Carabinieri della Compagnia cittadina per i rilievi e i Vigili del fuoco del distaccamento locale per spegnere l'incendio, che ha completamente distrutto la vettura. Per fortuna il conducente e il trasportato non hanno avuto conseguenze e non si è reso necessario il trasporto all'ospedale con l'ambulanza di Seregno soccorso, attivata in codice giallo dopo la collisione dalla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Nei giorni scorsi un altro incidente notturno in zona Sant'Ambrogio, con l'intervento dei Carabinieri.