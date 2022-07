Auto fuori strada per un guasto meccanico. L'incidente poco prima delle 9.30 in via Verdi a Seregno. Una Ford Fiesta è finita contro un'auto in sosta: ferita la conducente 29enne.

Auto fuori strada per un guasto meccanico

A Seregno, poco prima delle 9.30 di mercoledì 13 luglio, incidente all'altezza del civico 83 di via Verdi, a ridosso del Baby College. La conducente 29enne di una Ford Fiesta, diretta verso via Parini, ha perso il controllo del veicolo che è finito contro una Land Rover Defender, parcheggiata sulla destra. A seguito dell'urto il suv ha colliso con una Volkswagen Golf in sosta nello stallo davanti.

I soccorsi del personale del 118

Sul posto sono accorse due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi, oltre al personale del 118 per soccorrere la conducente. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Pio XI di Desio, ma le sue condizioni non erano serie. All'origine della collisione potrebbe esserci il cedimento del semiasse anteriore destro della Ford Fiesta, immatricolata nel 2007, e l'esplosione del pneumatico che ha fatto perdere aderenza alla sede stradale. Dopo l'impatto sono esplosi gli airbag della vettura, che si è girata.