Auto in fiamme a Barlassina

E' successo intorno alle 12 di oggi, giovedì 5 gennaio 2023. In base a quanto ricostruito l'auto, del 1999, era parcheggiata in strada, in corrispondenza del civico 22. Il proprietario ha riferito che era spenta da circa dieci giorni e che proprio oggi avrebbe dovuto utilizzarla.

Mentre il proprietario cambiava la batteria la vettura ha preso fuoco

Quando ha provato ad accenderla si è accorto che la batteria era morta e si è apprestato a cambiarla. Ecco che mentre la stava collegando è partita la fiammata. Il barlassinese ha provato a spegnere l'incendio con un estintore, ma non ci è riuscito.

I Vigili del Fuoco hanno spento il rogo

In via Fogazzaro sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, causate probabilmente da un cortocircuito elettrico. Per fortuna non c'erano altre macchina parcheggiate lì vicino e non ci sono stati ulteriori danni. Sul posto anche la Polizia Locale.