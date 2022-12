Auto in fiamme in piena notte

Attimi di paura per tre auto in fiamme questa notte a Carate Brianza.

Auto in fiamme

Erano circa le 2 di oggi (giovedì 29 dicembre 2022) quando è scattato l'allarme ricevuto da Carabinieri e Vigili per un forte "botto" avvertito nottetempo in via San Giovanni Bosco. Sono bastati pochi minuti per capire che non si trattava di un "semplice botto" di Capodanno. Di lì a poco sono stati attimi di paura per tre auto che hanno preso fuoco. Nella fattispecie, due Fiat 500 e una Peugeot parcheggiate negli stalli di sosta lungo la via a pochi passi dal centro del paese.

L'arrivo dei soccorsi

Le fiamme, che hanno interessato totalmente due auto e una terza in parte, che era parcheggiata accanto, sono parse di una certa importanza e nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto diverse gazzelle dei Carabinieri e tre autobotti dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno provvidenzialmente domato le fiamme in pochi istanti prima che l'incendio potesse provocare uno scoppio più grave e potesse coinvolgere altre macchine in sosta.

La preoccupazione dei residenti

Gli scoppiettii causati dall'incendio hanno svegliato nel cuore della notte alcuni residenti in via San Giovanni Bosco, che sono scesi subito in strada a vedere cosa stesse accadendo. Qualcuno è riuscito anche a spostare al volo la propria auto per evitare che venisse intaccata dalle fiamme. E proprio tra i residenti sale la preoccupazione per quello che sembra essere stato un atto vandalico. "Non è la prima volta che accadono atti vandalici nella nostra via che è un po' abbandonata - spiegano gli abitanti della zona - Abbiamo trovato le nostre auto danneggiate e i parcheggi non sono delimitati. Speriamo in un intervento di messa in sicurezza della zona".

