Auto in fiamme in via Viganò

Pompieri in azione questa mattina alle 4, a Giussano: un'auto è andata in fiamme in via Viganò.

Auto distrutta

C'è voluta circa un'ora di lavoro, da parte dei pompieri, per domare le fiamme che, questa mattina - 22 febbraio - attorno alle 4, hanno completamente distrutto un'auto in via Viganò.

Nessun ferito

La squadra dei vigili del Fuoco, del Comando di Monza e Brianza, è arrivata subito dopo la segnalazione. Sul posto l'auto pompa del gruppo dei volontari di Seregno che hanno domato l'incendio della piccola utilitaria a bordo strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti.