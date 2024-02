Ladri scatenati a Giussano: colpi in farmacie, bar e pizzerie

Raffica di furti a Giussano: nel mirino farmacie, bar, pizzerie e persino cantieri.

Giovedì notte

Colpi in successione nella stessa notte a Giussano, giovedì scorso. Nel mirino farmacie, bar pasticcerie, pizzerie e anche cantieri. Un vero e proprio raid quello messo a segno dai malviventi, che nella stessa serata hanno «saccheggiato» attività commerciali e si sono portati via - sembrerebbe - anche tre escavatori fermi nel cantiere di piazza Cadorna a Robbiano e in uno a Paina.

Furti in due farmacia

Sono entrati sfondando un vetro nella farmacia di via D’Azeglio e hanno portato via soldi.

Furto notturno anche nella farmacia Valtorta di via Piave, dove invece hanno arraffato soprattutto farmaci. Nella stessa serata hanno colpito anche in una farmacia di Mariano e sono stati segnalati furti pure in un bar pasticceria e in una pizzeria in città.

Rubati anche tre escavatori

Da quanto risulta sono poi spariti, sempre di notte, due escavatori che erano fermi nel cantiere di piazza Cadorna a Robbiano, dove si stanno realizzando una serie di lavori di riqualificazione ed è stato portato via anche un escavatore da un cantiere a Paina. Indagano i carabinieri, allertati subito dopo i vari colpi messi a segno, probabilmente in successione.