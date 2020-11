Auto in fiamme lungo la Provinciale che collega Agrate a Concorezzo.

Auto in fiamme

E’ di pochi minuti fa la segnalazione di un incendio scoppiato lungo la provinciale che collega Agrate a Concorezzo. Per cause ancora da accertare un’auto, una Smart, ha preso improvvisamente fuoco sulla rampa della tangenziale. L’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. Il conducente di un altro veicolo si è messo di traverso per impedire l’accesso ad altri mezzi in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Seguono aggiornamenti.

