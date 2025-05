Auto intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello, automobilista multato

Indubbiamente è uno degli incubi che tutti gli automobilisti hanno provato almeno una volta nella loro vita: rimanere intrappolati con la loro auto tra le sbarre di un passaggio a livello.

Martedì mattina, ad Arcore, in via Grandi, nel cuore della frazione di Bernate, questo incubo si è tramutato in realtà per un automobilista di Vimercate.

Auto intrappolata al passaggio a livello

L'uomo alla guida della Mercedes, residente a Vimercate, arrivava da Velasca ed era diretto verso Bernate quando, all'altezza dell'area industriale, ha visto le sbarre abbassarsi per il passaggio del treno. L'automobilista avrebbe cercato di passare nonostante il semaforo rosso ma, ad un certo punto, quando si è trovato al centro dei binari della linea ferroviaria Milano-Lecco, si è accorto che le sbarre ormai erano già abbassate. A quel punto non ha potuto fare altro che avvisare i carabinieri e cercare di "parcheggiare" l'auto tra i binari in una posizione di sicurezza che non intralciasse il traffico ferroviario.

Automobilista sanzionato

Sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri di Arcore guidati dal luogotenente Luca Carboni. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma tanto spavento. L'imprudenza dell'uomo ha causato un ritardo dei convogli di circa 30 minuti su tutta la tratta e una multa salata per lui di circa un centinaio di euro comminata proprio dai carabinieri.