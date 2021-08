Auto si ribalta, sfiorata la tragedia in via Circonvallazione a Seregno. Dopo una collisione, una vettura cabriolet si è rovesciata ma la donna al volante non ha avuto conseguenze gravi.

Auto si ribalta, sfiorata la tragedia

Sfiorata la tragedia in via Circonvallazione a Seregno. L'incidente intorno alle 8.50 di oggi, giovedì 5 agosto. Un'auto Fiat cabriolet in marcia verso via Monti è stata urtata da una Kia Picanto, che proveniva da via Grossi e impegnava l'intersezione. A seguito dell'impatto, l'auto cabriolet si è ribaltata ed è finita contro un lampione dell'illuminazione pubblica sopra il marciapiede.

Sfiorata la tragedia

In via Circonvallazione si è sfiorata la tragedia, ma la conducente di 51 anni è rimasta ferita in maniera non grave. Sul posto l'ambulanza del 118 di Seregno Soccorso e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e distrutti. Al momento dei soccorsi, la donna sull'auto che si è rovesciata era cosciente. Contusa, ma in maniera non seria, anche l'altra donna coetanea alla guida dell'utilitaria, che ha provocato l'incidente. Entrambe sono state trasportate in ospedale in codice verde.

La conducente era diretta al lavoro

La conducente della vettura cabriolet era diretta al lavoro e a breve sarebbe dovuta partire per le vacanze. Sul posto sono accorsi i familiari, che hanno tirato un sospiro di sollievo per il grosso pericolo scampato. In via Circonvallazione sono accorse anche due pattuglie della Polizia locale per i rilievi del sinistro. A inizio settimana un altro incidente, ferita una donna sul monopattino elettrico.