Incidente in monopattino, ferita 21enne

Incidente in monopattino, ferita una 21enne dopo l'urto con un'auto. E' successo poco prima delle 16 lungo la rotatoria di via Verdi. La giovane soccorsa dal personale del 118.

Incidente in monopattino, giovane contusa

Incidente verso le 15.50 di oggi, lunedì 2 agosto, all'altezza del civico 173 di via Verdi, lungo la rotatoria in direzione di Giussano. Un monopattino elettrico, che proveniva da via Verdi, ha urtato sulla fiancata una Range Rover che arrivava da via Valassina. Entrambi i veicoli erano diretti verso Paina. A causa della collisione, è rimasta contusa la 21enne che viaggiava sul mezzo di micromobilità elettrica.

I soccorsi del personale del 118

Dopo l'impatto la 21enne è caduta al suolo, riportando una contusione alla testa e alla schiena. Alla rotatoria fra via Verdi e via Valassina è accorsa un'ambulanza della Croce verde lissonese: il personale del 118 ha prestato in strada le prime cure alla giovane conducente del monopattino elettrico. E' stato poi trasportata con l'ambulanza all'ospedale in codice giallo, lo stesso con cui era stato attivato il mezzo di soccorso.

I rilievi della Polizia locale

Dopo qualche minuto, in via Verdi è giunta anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi del sinistro e per raccogliere le testimonianze dei presenti, fra cui la conducente della Range Rover rimasta illesa. Un automobilista ha riferito di aver visto la giovane finire contro l'auto anziché seguire la curva della rotonda. E' sempre più frequente l'utilizzo dei monopattini ma anche gli incidenti, nonostante la velocità di marcia ridotta.