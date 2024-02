Auto ribaltata nella notte, un ferito in ospedale

Un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale di Monza. E' il bilancio dell'incidente nella notte scorsa lungo la rotatoria di via Briantina a Seregno con un'auto ribaltata.

Auto ribaltata nella notte

Nella notte scorsa, intorno alle 2.40 di sabato 24 febbraio, incidente all'altezza del civico 73 di via Briantina, lungo la rotatoria a breve distanza dal confine con Carate. Per cause ancora da accertare sono entrate in collisione due auto: a seguito del violento impatto laterale, una delle due si è ribaltata e si è reso necessario il massiccio intervento dei soccorsi.

L'intervento dei soccorritori

In via Briantina sono accorsi l'Automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso, i Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza oltre ai Carabinieri per i rilievi. Per un paio d'ore sono stati impegnati i pompieri con l'autopompa dalla caserma cittadina e il carro fiamma dei volontari locali. I Vigili del fuoco hanno utilizzato la tecnica di stabilizzazione del veicolo per estrarre il ferito dal veicolo ribaltato. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.