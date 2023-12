Auto si ribalta a Barlassina, paura per due anziani

Auto si ribalta in corso Milano a Barlassina, paura per due anziani.

Auto si ribalta

L'incidente si è verificato oggi, sabato 16 dicembre 2023, poco prima delle 11 in corso Milano, all'altezza del civico 133. Per motivi ancora da chiarire un'auto con a bordo una coppia di anziani, un 77enne e un'83enne, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Sul posto i Vigili del Fuoco

Oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, a un'ambulanza del Comitato della Croce Rossa di Desio e a un'automedica, sul posto sono giunte due autopompe dal distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Lazzate e dal distaccamento volontario di Seregno per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Anziani in ospedale

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, ma una volta giunti sul posto i sanitari hanno rilevato che le condizioni degli anziani erano fortunatamente meno gravi di quanto temuto. Sono stati trasferiti all'ospedale di Paderno Dugnano in codice verde.