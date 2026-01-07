All’arrivo dei soccorritori, alle prime ore di ieri, martedì 6 gennaio, non sono state rinvenute persone né all’interno del veicolo né nelle immediate vicinanze.

Auto si ribalta: arrivano i soccorsi ma del conducente nessuna traccia

Indagini in corso dopo l’incidente stradale con ribaltamento di un’auto avvenuto ieri sulla superstrada Milano-Meda in direzione Sud, nel tratto tra Lentate sul Seveso e Barlassina. Per cause in fase di accertamento, chi era al volante all’improvviso ha perso il controllo del veicolo, che ha terminato la propria corsa ribaltato.

I soccorsi sono stati attivati alle 2.30 del 6 gennaio in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza-urgenza. In Milano-Meda sono arrivate un’ambulanza di Avis Meda e un’automedica. I soccorritori, come detto, non hanno trovato persone da aiutare.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’auto

Sul posto, inviate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, sono intervenute anche un’autopompa serbatoio del distaccamento di Lazzate e il carro fiamma del distaccamento volontario di Seregno. Le squadre dei pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e del tratto di Milano-Meda coinvolto dal sinistro.