Auto tampona due vetture in sosta, ferito un medese

Auto tampona due vetture in sosta, poi si allontana. Ferito un 49enne. L’incidente nel tardo pomeriggio in viale Santuario a Santa Valeria.

Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 13 marzo, poco prima delle 17.30 all’altezza del civico 28 di viale Santuario, in zona Santa Valeria. In base a quanto ricostruito un’auto ha urtato due vetture in sosta, una Mini Cooper e una Fiat 500, prima di allontanarsi in direzione del Santuario.

Il conducente della Mini Cooper, che stava scendendo dal veicolo per andare a prendere un caffè nel bar di piazzale Madonnina, a seguito dell’urto ha riportato una contusione al ginocchio, ma non di grave entità. Illesa la moglie che viaggiava insieme a lui. In viale Santuario sono arrivati i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Il medese ferito è stato soccorso dal personale dell’Avis Meda e trasportato in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.

Sul luogo della collisione anche la Polizia locale e i Carabinieri per raccogliere le testimonianze dei presenti e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, per fortuna senza conseguenze serie. Secondo alcune testimonianze, tuttora da confermare, sull'auto che ha provocato l'impatto si trovavano due giovani. Dopo l'impatto con le auto in sosta, si sarebbero scambiati il posto a bordo del veicolo.