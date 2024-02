Altre auto vandalizzate nella notte

Ancora diverse auto vandalizzate l'altra notte a Seregno. Gomme tagliate in zona Santa Valeria fra martedì e mercoledì.

Auto prese di mira dai teppisti

A Seregno cresce la preoccupazione dei residenti per i vandalismi ai danni delle auto in sosta. Nella notte fra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio sono stati segnalati altri cinque episodi: ignoti hanno tagliato gli pneumatici delle vetture in sosta in via Certosa, nei pressi di via Wagner. Ma altri casi sono stati resi noti sui social network a breve distanza nello stesso quartiere, in via Belluno e via Locatelli. Sui nuovi danneggiamenti notturni indagano i Carabinieri della Compagnia locale, che hanno raccolto le denunce dei proprietari che vivono in zona.

I precedenti episodi al Fuin

Episodi analoghi si erano verificati fra venerdì e sabato della scorsa settimana nella zona del Fuin, in particolare in via Sondrio e in via Lanzone da Corte. Presa di mira una decina di veicoli in sosta, con gomme tagliate e finestrini in frantumi. In un'auto i teppisti hanno anche imbrattato i sedili di escrementi umani. Sembra che i responsabili siano giovani o addirittura giovanissimi. Fattacci simili si sono verificati di recente anche a Lissone e Carate.