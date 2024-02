Auto vandalizzate nel parcheggio dietro alla stazione

Ancora auto danneggiate a Seregno. Nei giorni scorsi in via Comina, dietro alla stazione ferroviaria, in frantumi i finestrini di diverse vetture in sosta. Cresce la preoccupazione dei pendolari.

Auto vandalizzate in via Comina

Vetture in sosta ancora nel mirino. Nelle settimane precedenti, durante la notte, i teppisti hanno tagliato le gomme di numerose auto in sosta nella zona del Fuin e nel quartiere Santa Valeria. In qualche caso sono stati rotti anche i vetri dei finestrini. Nei giorni scorsi, invece, sono state danneggiate diverse vetture parcheggiate dai pendolari in via Comina, alle spalle della stazione ferroviaria.

Finestrini in frantumi

Diversi automobilisti, rientrati dal lavoro, hanno ritrovato l'auto con i finestrini in frantumi e l'abitacolo a soqquadro. Secondo le prime informazioni raccolte, gli autori sarebbero alcuni tossicodipendenti che frugano all'interno delle vetture per cercare qualcosa di valore da rivendere per acquistare una dose. Ma potrebbero anche essere dei vandali, visto che nei veicoli non si lascia nulla di particolarmente costoso.

Chiesti più controlli nella zona

Nella zona il problema di furti, vandalismi e degrado si trascina da anni e adesso i pendolari chiedono un interessamento del Comune per intensificare i controlli, soprattutto nelle ore di buio. Parecchi automobilisti, preoccupati, ormai hanno rinunciato a parcheggiare in via Comina. Nella zona si segnalano anche dei danneggiamenti all'arredo urbano, fra cui i panettoni di cemento rimossi e rovesciati.