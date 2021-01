Un autobus fa strage di auto parcheggiate. Fortunatamente si contano soltanto due feriti lievi.

Autobus fa strage di auto parcheggiate

L’autobus, come riferisce prima MilanoOvest.it, nel cuore della notte, si è schiantato contro alcune vetture parcheggiate.

Il fatto è avvenuto a Milano, fortunatamente solo due persone hanno avuto la necessità di essere trasportate al Pronto soccorso, non in gravi condizioni.

Erano passate da poco le 2

I fatti si sono verificati dopo le 2 in viale Brianza. Ancora da accertare le cause che hanno portato al sinistro, che avrebbe certamente potuto avere conseguenze peggiori.

Il bilancio è invece di tre sole persone coinvolte: due ragazze di 21 e 22 anni e un uomo di 47. Sul posto ambulanze, Polizia locale e Vigili del fuoco.

Per due feriti, come accennato, si è reso necessario il trasporto in ospedale, rispettivamente al Niguarda ed al Fatebenefratelli, in codice giallo.