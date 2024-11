Autocisterna ribaltata, operazioni di travaso fino alle 5 del mattino

Si sono concluse questa mattina alle 5 le operazioni di travaso e di recupero dell'auto cisterna ribaltata ieri pomeriggio, 7 novembre, sullo svincolo di Briosco. L'intervento ha richiesto parecchie ore di lavoro: è stato necessario mettere in sicurezza il tratto stradale e svuotare tutto il mezzo pesante che trasportava acido cloridrico, un liquido ritenuto pericoloso per l'ambiente.

Vigili del fuoco e Nucleo biologico al lavoro per tutta la notte

I vigili del fuoco, supportati da diversi automezzi e da specialisti del Nucleo biologico chimico radiologico e dal nucleo regionale della Lombardia hanno lavorato dal primo pomeriggio di giovedì 7 novembre fino alle 5 di questa mattina per svuotare la cisterna dell'auto articolato che si è ribaltato sullo svincolo di Briosco della Statale 36, in direzione Lecco. Sul posto per tutta la notte anche gli agenti della Polizia locale di Giussano

Svincolo riaperto questa mattina

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato sulla sede stradale. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi. L'area dell'incidente è stata interdetta al fine di permettere tutte le operazioni di messa in sicurezza dell'area che sono durate a lungo, dal pomeriggio fino alle prime ore del mattino, quando poi è stato riaperto alla circolazione.

Nelle prossime ore la bonifica ambientale

Per svuotare la cisterna dalla sostanza pericolosa è stato necessario l'arrivo di un'altra autocisterna e poi avviare le operazioni di travaso dell'acido cloridrico. Una volta completate queste operazioni, è stato raddrizzato e rimosso il veicolo incidentato. Nelle prossime ore, poi, si provvederà al completamento della bonifica ambientale.