Autosalone Antonini, assolti i cinque venditori. Secondo il giudice si limitavano a far sottoscrivere ai clienti i contratti (anche se irregolari)

Assolti i cinque venditori

Assoluzione in primo grado per gli ultimi cinque imputati coinvolti nelle accuse di truffa all’autosalone di Varedo. Il processo concluso nei giorni scorsi riguardava i singoli venditori che non hanno scelto di essere processati con l’abbreviato, ma hanno affrontato il giudizio ordinario.

Le richieste di condanna

La pubblica accusa, nei loro confronti, aveva chiesto pene fino a 19 mesi di reclusione per 4 di loro e l’assoluzione per Davide Antonini (figlio di Giuseppe), così come per tutti gli imputati per l’ipotesi di associazione a delinquere.

La sentenza

I giudici del tribunale di Monza, invece, ha assolto in toto tutti gli imputati, assistititi dagli avvocati Roberto Catanzariti, Antonio Ausilio, Alessandro Grassi e Vincenzo Morgioni, sostenendo che i loro assistiti si limitavano a far sottoscrivere i contratti, che in sé erano regolari.

La vicenda

La vicenda giudiziaria è esplosa nel 2019 con l’arresto dei fratelli Giuseppe e Mauro Antonini, eredi dello storico rivenditore multimarche di auto, che erano stati condannati per bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita a 3 anni di reclusione e al risarcimento dei danni.