Azzannata alla mano mentre cerca di dividere due cani

Una donna di 54 anni è stata azzannata alla mano mentre cercava di dividere due cani.

Azzannata alla mano

Attimi di paura oggi (lunedì 26 aprile 2021) a mezzogiorno in piazza Italia a Biassono per un cane che ha aggredito una donna di 54 anni. Secondo quanto si è potuto apprendere, la donna è rimasta ferita nel tentativo di separare due cani che si sono azzuffati. I proprietari hanno cercato in ogni modo di dividere i due cani, uno di piccola taglia, l’altro un molosso, ma uno di questi ha reagito ferendo la 54enne alla mano.

I soccorsi

Allertati i soccorsi, in piazza Italia è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Biassono che ha prestato le prime cure alla donna, poi trasportata in ospedale in codice verde per essere sottoposta agli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia locale per accertare la dinamica dei fatti.

Azzannato in strada da tre cani

Un episodio analogo ma con conseguenze più gravi è accaduto a Vimercate poco tempo fa. Ha lottato rischiando anche la vita per difendere la sua cagnolina Lola attaccata da tre pitbull. Protagonista Attilio Garghentini che dopo il grande spavento ha voluto raccontare quanto accaduto qualche giorno prima vicino a casa. La cagnolina Lola porta ancora tutte le ferite, molto profonde: 50 punti di sutura e un distacco della cute che potrebbe richiedere un nuovo intervento chirurgico. Il padrone, Attilio, anche lui ha dovuto chiedere l’intervento dei medici per le ferite subite a mano e braccia. Per lui cinque punti di sutura e quei momenti terribili che difficilmente potrà dimenticare.