Babbo Natale del comitato di via Zara consegnano oltre 70 doni

Cinque Babbo Natale partiti in serata da via Zara a Baruccana per consegnare oltre 70 doni alle famiglie: i ricavati andranno alle adozioni a distanza.

Cinque Babbo Natale in partenza

Cinque Babbo Natale sono partiti attorno alle 19.30 di sabato 24 dicembre per consegnare oltre 70 doni. Come ogni vigilia di Natale, i Babbo Natale del comitato folcloristico di via Zara di Baruccana sono partiti per consegnare regali ai bambini che hanno aderito all'iniziativa del comitato, a cui potrà essere devoluta un'offerta libera. Il ricavato sarà destinato al progetto delle adozioni a distanza.

Tappe non solo a Seveso

Oltre 70 appunto le famiglie che hanno deciso di partecipare all'iniziativa. I doni sono stati consegnati non solo a Seveso, ma anche nei Comuni limitrofi come Barlassina, Meda e Seregno. Soddisfazione da parte dei componenti del comitato: "Non ci aspettavamo così tante adesioni. Speriamo di poter regalare un po' di gioia alle famiglie".