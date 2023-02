Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute questa mattina, intorno alle 8.30, dopo essere state allertate per un presunto principio di incendio sul tetto del plesso scolastico Montessori di Sulbiate.

Bambini della scuola evacuati per un presunto incendio, ma era un falso allarme

Secondo quanto emerso la chiamata è scattata in quanto sembrava che dai macchinari dell'impianto di climatizzazione installato sul tetto dello stabile si fosse formato un principio di incendio: evento prontamente escluso dai pompieri intervenuti sul posto insieme agli agenti della Polizia locale di Sulbiate.

All'arrivo delle squadre dei pompieri, il piano di sicurezza della scuola era già stato messo in atto e gli studenti erano già stati evacuati dal plesso. I Vigili del fuoco, intervenuti con autopompa, autoscala e modulo di supporto, al termine delle loro verifiche hanno trovato solamente la canna fumaria lievemente intasata ma nessun principio d'incendio.

E' stato il Funzionario tecnico antincendio in servizio, anche lui sul posto, ad autorizzare il rientro all'interno della scuola una volta accertato che non vi era alcun pericolo per il personale e per gli studenti.