In arrivo altre tre targhe per ricordare i luoghi simbolo di Sulbiate

In arrivo altre tre targhe storiche per valorizzare le corti storiche di Sulbiate. Si tratta di un progetto fortemente voluto e portato avanti dai membri dell’Associazione Culturale Amici di Sant’Ambrogio.

Nei prossimi giorni, dicevamo verranno posizionate tre piastrelle delle dimensioni di 30x43 cm, trattate con cottura al forno per garantirne la durata, in tre luoghi: alla "Curt di Mapei e di Velà", "Ul Castell" e "I Sacurèe". E sabato prossimo le targhe verranno svelate alla presenza degli abitanti dei tre cortili.

"Un paio d’anni fa si è scelto di guardare al patrimonio architettonico sulbiatese, sopravvissuto a un’urbanizzazione poco attenta alla conservazione degli antichi fabbricati, soprattutto negli anni della seconda metà del 1900 - hanno sottolineato i membri del sodalizio - Caseggiati, corti e altri immobili sono comunque rimasti per quanto rimaneggiati. Questi complessi abitativi risalgono a epoche di-verse e spaziano dal medioevo alla prima metà del Novecento. Ognuno è indicato con una denominazione propria, un appellativo dialettale che affonda le radici in epoche prive di odonomastica e numerazione civica. Dato che non è sempre possibile fare la traduzione dal dialetto all’italiano, nel caso in cui i soprannomi siano intraducibili si è scelto di indicare il cognome della famiglia di riferimento".