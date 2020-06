Bambino di 10 anni investito a Nova Milanese AGGIORNAMENTO

Bambino di 10 anni investito a Nova Milanese. E’ in prognosi riservata ma non in pericolo di vita

Bambino di 10 anni investito a Nova Milanese

Sono stabili le condizioni del bambino di 10 anni che nel primo pomeriggio di lunedì 15 giugno è stato invesito da un’auto in via Oberdan. Portato d’urgenza al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, è ricoverato in Terapia Intensiva Neurochirurgica. La prognosi è ancora riservata ma non corre pericolo di vita

Ha battuto la testa

Il bambino era in bicicletta e stava attraversando via Orberdan, vicino alla piazza del mercato, quando è stato investito da un’auto in transito. Nell’urto con la vettura, ha battuto violentemente la testa sul parabrezza

TORNA ALLA HOME