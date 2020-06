Bananina di Usmate chiusa per allagamento VIDEO

Bananina di Usmate chiusa per allagamento. La strada provinciale sommersa dall’acqua da ieri sera dopo le violenti piogge.

Bananina di Usmate chiusa per allagamento

Ancora una volta la bananina di Usmate si è allagata. A causa delle fortissime piogge che hanno interessato la zona nella serata di ieri la strada provinciale, per un tratto, si è completamente allagata.

Un problema annoso quello degli allagamenti in questo tratto della Sp177, in particolare all’altezza del sottopasso. Problema che sembrava risolto dopo la creazione della vasca volano. Ma, dopo il violento nubifragio di ieri sera, l’acqua non è riuscita a defluire ed è stato necessario chiudere il tratto alla viabilità.

