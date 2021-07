Incidente stradale a Barlassina poco prima delle 17.30. In base alle informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di uno scontro tra un'auto e una moto avvenuto in via Longoni, all'altezza del civico 108.

Barlassina, 55enne soccorso in codice rosso dopo un incidente

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto si è portata l'ambulanza e l'automedica in codice di massima gravità. I sanitari hanno prestato le prime cure ad un uomo di 55 anni le cui condizioni, fortunatamente, dopo i primi accertamenti sanitari, sono apparse meno gravi del previsto. Il 55enne è stato infatti caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in codice giallo.

La dinamica precisa di quanto accaduto è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Barlassina, intervenuta sul posto per i rilievi. In base ad una prima ricostruzione però l'auto sembra stesse uscendo da una ditta, svoltando a sinistra in direzione del centro quando ha impattato con la moto che invece andava in direzione Cogliate.