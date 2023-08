Barlassina accoglie l'Arcivescovo per i 90 anni della chiesa San Giulio

L'Arcivescovo Mario Delpini ha presieduto la Messa a Barlassina per i 90 anni di consacrazione della chiesa parrocchiale di San Giulio dopo il restauro del 1933 e i 120 anni dell'oratorio.

La mattina di domenica 27 agosto una piccola processione ha portato l'Arcivescovo e i fedeli dalla Bcc di Barlassina alla chiesa di San Giulio, passando per l'oratorio. Ad accompagnare monsignor Delpini il parroco don Giovanni Rigamonti e don Roberto Spreafico, che dal 10 settembre lo sostituirà. Ispirato dalle letture, l'Arcivescovo ha così parlato ai fedeli:

"Le letture ci hanno fatto capire che esistono giorni cattivi. Anche per Gesù ci sono stati giorni cattivi, con i suoi avversari che tendevano a metterlo alla prova per condannarlo. Avversari che usano la religione come schieramento politico. Giorni cattivi sono quelli in cui si impone la censura e il proprio pensiero. Oggi ci sono luoghi in cui i cristiani non possono professare la propria fede in pubblico, vengono zittiti e discriminati. Noi cristiani qui radunati non dobbiamo lasciarci spaventare. Ci domandiamo come poter resistere e in questo senso ci sono due parole fondamentali che vengono dette anche nelle letture: comunità e preghiera. La vita cristiana non è di individui solitari, è una vita da vivere insieme. E poi c'è la preghiera. Forse le nostre comunità pregano troppo poco. In questa chiesa che celebra i 90 anni ci rendiamo conto che potranno arrivare giorni cattivi e per resistere sarà necessaria comunità e preghiera".