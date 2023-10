Barlassina, furto in casa del pensionato multato per la buca

Furto a Barlassina ai danni di Claudio Trenta. I ladri hanno rubato in casa del pensionato e chiuso il suo cane in cucina mentre commettevano l'effrazione.

Ladri in casa del pensionato

"Mancavo solo io nella via e iniziavo a credere che i ladri mi avessero scartato".

La prende con filosofia Claudio Trenta, il barlassinese noto per la vicenda della buca che lui stesso ha deciso di riparare, che nella mattinata di lunedì 16 ottobre 2023 ha subito un furto nella sua abitazione di via Parini, strada spesso presa di mira dai furfanti negli ultimi anni. I delinquenti hanno colpito intorno alle 10, nel breve lasso di tempo in cui la casa era vuota: lui era in palestra, mentre la moglie a fare delle commissioni e così i topi d’appartamento, probabilmente in due, hanno potuto sfondare una porta finestra e iniziare a rovistare.

Cane chiuso in cucina

A fare da guardia c’era Ubaldo, il grande boxer di Trenta, ma il cane, malgrado l’aspetto, è molto mansueto ed è stato chiuso in cucina dagli stessi ladri, che hanno così potuto agire indisturbati. Nei pochi minuti che sono stati in casa non sono riusciti a prendere nulla di particolarmente prezioso:

"Oro in casa non ne abbiamo - continua Trenta - E i documenti ce li abbiamo sempre con noi. Hanno messo a soqquadro la casa e hanno rubato giusto qualche borsa e qualche orologio".

Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi del caso. Alcuni vicini hanno notato come sia stata una mattinata particolarmente intensa e movimentata nella zona. Un residente ha raccontato che il suo campanello non smetteva di suonare anche se non c’era nessuno alla porta: una semplice tecnica dei ladri per capire se la casa era vuota. Sarebbero stati poi visti alcuni individui, probabilmente gli stessi che sono entrati nella casa di Trenta, scavalcare la recinzione di un’altra abitazione dell’isolato, ma non trovando niente al suo interno poiché i residenti stanno traslocando avrebbero lasciato stare.