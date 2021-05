Barlassina, intervento in codice rosso per un 12enne investito in bicicletta. Croce rossa e automedica in corso Milano. L’incidente è avvenuto alle 18.40 circa.

Barlassina, intervento dei soccorsi per un 12enne investito in bicicletta

Momenti di paura a Barlassina per un incidente che ha visto coinvolto un ragazzino di 12 anni. In base a quanto si apprende dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il giovane sarebbe stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in corso Milano.

Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i volontari della Croce rossa di Lentate e l’automedica. L’intervento, inizialmente classificato in codice rosso, dopo i primi accertamenti sul posto è stato derubricato in codice giallo. In corso Milano, all’altezza del civico 59 (dove è avvenuto l’incidente), si trovano al momento anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica del sinistro.