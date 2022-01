Barlassina, ladri rubano pluviali in rame

Furti

Rame oggetto del desiderio: rubati i pluviali

Se per tanti la pausa natalizia è coincisa con uno stop delle attività lavorative, non si può dire lo stesso per i ladri, che sono entrati in azione in più occasioni. In particolare a Barlassina, ad essere oggetto di furto sono stati i pluviali in rame. Complice l’elevato costo al chilo del metallo, i ladri sono entrati in azione per rubare le grondaie: è successo persino con i pluviali all’esterno della chiesa, proprio nel pieno delle feste natalizie. Non solo però, anche i privati cittadini hanno subito furti dello stesso tipo. Tra questi pure il farmacista ed ex consigliere comunale Paolo Vintani.

Si studiano i filmati

Le Forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di risalire ai responsabili. La Polizia Locale ha provveduto subito a visionare le telecamere presenti in paese e grazie ad accurate indagini i responsabili sarebbero stati individuati. Non si tratterebbe di residenti a Barlassina.

