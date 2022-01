Barlassina in lutto, addio all'ex sindaco Giancarlo Frigerio

Aveva 90 anni

Sindaco per tre mandati

Barlassina in lutto: il paese piange l'ex sindaco Giancarlo Frigerio, per tre mandati primo cittadino. Scomparso questa mattina, mercoledì 19 gennaio 2022, a 90 anni, Frigerio era stato sindaco dal 1985 al 1990 e dal 1990 al 1994, per poi essere nuovamente eletto nel mandato 1999-2004. Proprio in occasione di quest'ultimo mandato si era presentato a capo della lista civica Insieme per Barlassina, nata proprio nel 1999 e che da allora è stata poi guidata dai suoi successori: Anna Maria Frontini (2004-2014) e Piermario Galli (dal 2014 fino ad oggi). Oltre che sindaco, Frigerio era stato anche presidente dell'Oasi2 di Barlassina.

Grande dolore in paese

La notizia ha chiaramente sconvolto il paese. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network. Grande cordoglio in tutta Barlassina per un sindaco amato e apprezzato soprattutto per la sua umanità. "Apprendo con grande dolore la scomparsa dell'ex sindaco Giancarlo Frigerio", ha dichiarato il primo cittadino Piermario Galli. Proprio il 26 luglio 2021, giorno del suo 90esimo compleanno, Galli era andato a fargli visita per augurargli buon compleanno. "Una persona a cui devo molto personalmente, che mi ha coinvolto da giovane nella vita politica e mi è stato sempre vicino, ma a cui anche Barlassina tutta deve molto - aveva affermato Galli - Più volte sindaco e per anni presidente di Oasi2, si è sempre adoperato per il bene del nostro paese e a lui si devono tante opere, in primis il recupero dell'area dell'ex Parco Militare".