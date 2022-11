Barlassina, visita notturna dei ladri in farmacia. Portate via le monete che si trovavano nella cassa.

Toccata e fuga nella notte

Una toccata e fuga che ha permesso ai ladri di portare via i soldi dalla cassa. "Fortunatamente solo qualche moneta. Più di quello non teniamo", spiega Paolo Vintani, titolare della farmacia "Alla Madonna" di Barlassina, che entra a far parte del lungo elenco di vittime di furti e rapine che da oltre un mese si susseguono in paese. L’episodio si è verificato nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 ottobre. "Era circa la 1.30 quando è scattato l’antifurto - racconta Vintani - Appena ho sentito l’allarme ho chiamato la vigilanza e poi mi sono recato in negozio, ma non c’era già più nessuno".

Erano in tre

Grazie alle telecamere, Vintani è riuscito a ricostruire l’accaduto. "Erano tre persone. Sono entrate sollevando la saracinesca e hanno strisciato per entrare ed evitare il perimetrale - spiega - Poi però, evidentemente alzandosi, hanno fatto scattare l’allarme. Hanno rubato le monete che erano contenute in cassa e si sono dati subito alla fuga". Fortunatamente non sono stati riscontrati ulteriori danni all’attività. "Nel male della sgradita visita, per lo meno non abbiamo subito danni alla farmacia", commenta Vintani, che lunedì mattina si è recato in caserma per denunciare l’episodio ai Carabinieri.