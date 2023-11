Beccati a scaricare rifiuti di ogni genere nei campi: multati e denunciati

Si sono diretti nei campi per scaricare materiale edile di ogni genere, pensando forse di non essere visti da nessuno. Ma si sbagliavano di grosso. E' accaduto a Caponago, dove alcuni operai sono stati sanzionati e denunciati per lo scarico abusivo dei rifiuti.

La denuncia di un cittadino

A segnalare quanto stava accadendo tra i campi al confine con Cambiago è stato un cittadino, che ha immediatamente allertato la Polizia locale. Gli uomini del comandante Gabriele Garberoglio sono piombati sul posto, beccando sul fatto alcuni individui che si prodigavano a scaricare materiale edile, tra cui calcinacci, macerie e anche parti di tubature probabilmente rimosse da un'abitazione in ristrutturazione.

La sanzione e la denuncia

Impossibile, ovviamente, fornire una versione convincente dei fatti visto che gli operai sono stati colti in flagrante. Gli agenti non hanno potuto far altro che elevare una sanzione per abbandono di rifiuti e anche per l'uso di un veicolo non idoneo alla circolazione. Nel contempo è scattata anche la denuncia penale per trasporto abusivo di rifiuti. Infine, i responsabili sono stati obbligati a ripristinare e ripulire i campi raccogliendo il materiale già scaricato.

I furbetti dell'immondizia

In settimana era arrivata un'altra maxi sanzione per un cittadino di Brugherio che aveva pensato (male) di gettare i propri rifiuti domestici all'interno di un piccolo cestino pubblico. Immortalato dalle telecamere attive sul territorio di Caponago, l'uomo è arrivato con il proprio furgone e come nulla fosse ha scaricato tre sacchetti pieni di ogni genere di rifiuti (nemmeno la prudenza di fare la differenziata...) nel contenitore. Beccato, anche lui è stato sanzionato con una multa da 900 euro, 300 per ogni sacchetto gettato.