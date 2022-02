Beccato al parco con la marijuana

seregno

Un 22enne è stato fermato dai carabinieri ai giardini pubblici di via Borromeo.

Beccato dai Carabinieri in possesso di due dosi di marijuana.

Beccato con la marijuana

L'altra sera i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Seregno sono intervenuti presso il parco di via Borromeo dove hanno trovato un 22enne in possesso della marijuana. I militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni legati alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti. Episodi che si verificano abbastanza di frequente in centro città, più che nelle periferie.

Il controllo al parco

Effettuando un controllo ai giardini pubblici di via Borromeo hanno fermato un ragazzo di 22 anni, residente in città, trovato in possesso di due dosi della sostanza stupefacente. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti in base all'articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti.